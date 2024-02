Fondi, mercarto coperto: avviso pubblico per sette box e bar

Sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi sono stati pubblicati due avvisi cruciali per il rilancio del Mercato Coperto di via Gioberti.

Questi avvisi riguardano l’affidamento in gestione di sette box liberi e di un’area destinata all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, sottolinea l’importanza di questo passo nel processo di valorizzazione del mercato.

“Dopo la riqualificazione dell’edificio – commenta – prosegue l’iter di valorizzazione, non solo strutturale ma anche concettuale, del mercato coperto. Lo scopo, naturalmente, è quello di riaccendere l’interesse commerciale del complesso assegnando tutti i posteggi disponibili, attirando avventori interessati non solo all’acquisto ma anche al consumo e, in generale, creando movimento”.

L’assessore alle Attività Produttive, Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione, Raffaele Gagliardi, aggiungono:

“L’idea è quella di poter trovare all’interno del mercato un punto in cui degustare anche prodotti tipici, di stagione e del territorio, con attenzione alla filiera corta e al biologico. Tutti aspetti che, quindi, abbiamo voluto inserire nel bando. Il modello che sin dall’inizio abbiamo perseguito è quello dei mercati delle grandi località turistiche in cui è possibile anche degustare e, perché no, magari acquistare i prodotti assaggiati rendendoli dei veri e propri souvenir per turisti e forestieri”.