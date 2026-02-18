Fondi, box per attività sociali: bando al mercato coperto

Non solo vendita di eccellenze agroalimentari, eventi e aperitivi: il mercato coperto di via Gioberti, a Fondi, si prepara ad accogliere anche attività sociali. È stato infatti pubblicato sull’Albo Pretorio un avviso per l’assegnazione di un box dedicato esclusivamente alle realtà senza scopo di lucro, con 15 giorni di tempo da oggi per presentare domanda.

Possono partecipare associazioni regolarmente costituite e dotate di statuto, operanti nei settori sociale, culturale, sportivo, educativo, ricreativo o di promozione del territorio, purché venga esclusa qualsiasi finalità di lucro. È consentita la vendita a condizione che l’utile venga reinvestito nelle attività associative. Le proposte dovranno riguardare progetti di carattere sociale, culturale, promozionale, educativo, aggregativo o di interesse collettivo.

Il box potrà essere aperto negli orari del mercato, dal martedì al sabato dalle 7:30 alle 14:00 e la domenica dalle 6:30 alle 14:00. La domanda dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso tramite PEC all’indirizzo suapfondi@pecaziendale.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fondi.

“Prosegue l’iter di riqualificazione, non solo strutturale del mercato coperto di via Gioberti – commenta il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto – abbiamo avviato molti progetti di inclusione sociale, per esempio nel campo dello sport, sul litorale o in collaborazione con le scuole, oggi imbocchiamo una nuova strada in un contesto completamente diverso che sono sicuro ci darà tante soddisfazioni”.

“L’idea – aggiunge l’assessore al ramo, Stefania Stravato – ci è venuta osservando e studiando nel dettaglio tante realtà positive e virtuose che hanno preso forma negli ultimi anni. Coinvolgendo l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino abbiamo quindi pensato a creare i presupposti per avviare progetti analoghi anche a Fondi. Le possibilità sono tante, siamo sicuri che le associazioni del territorio, oltremodo operose e piene di idee, possano trovare l’avviso interessante presentando progetti di qualità”.