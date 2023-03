Fondi, mercato settimanale: aperto fino a sera per la domenica delle Palme

Nel giorno della domenica delle Palme, il mercato settimanale di via Mola S.Maria a Fondi sarà attivo con orario prolungato e con apertura anche nel pomeriggio sino alle 20. A comunicarlo il sindacato Ana-Ugl che ha promosso l’iniziativa già nel mese di dicembre scorso, riscuotendo grande successo. Un’iniziativa autorizzata dal Comune di Fondi e con la quale si vuole si vuole offrire ai cittadini, in occasione delle festitività pasquali, un servizio anche in orari non soliti ai mercati.

“Il mercato di Fondi, –spiega l’ l’Ana-Ugl– nonostante le difficoltà registrate negli ultimi anni, continua a essere un grande appuntamento a cui non rinunciano migliaia di consumatori non solo locali ma provenienti anche da altri comuni limitrofi e perfino da altre province. Ciò grazie alle occasioni, all’assortimento, alla varietà dei prodotti e alla qualità della merce in vendita e alle capacità degli operatori ambulanti stessi” .

“Desideriamo ringraziare l’Amministrazione comunale, e in particolare il sindaco e l’assessore alle Attività Produttive di Fondi, Beniamino Maschietto e Stefania Stravato per aver condiviso la nostra idea con l’auspicio che l’iniziativa del mercato straordinario con orario prolungato diventi presto un appuntamento fisso ogni mese” conclude il sindacato.