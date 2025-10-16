Fondi, minacce ai passanti per farsi dare i soldi: foglio di via per due donne

Si avvicinavano ai cittadini e agli automobilisti chiedendo denaro con insistenza, assumendo atteggiamenti molesti e, in alcuni casi, velatamente minacciosi. Per questo motivo due donne, entrambe cittadine italiane provenienti dalla Campania, sono state allontanate da Fondi con un foglio di via obbligatorio, che vieta loro il ritorno nel comune per i prossimi tre anni. L’episodio è avvenuto in piazza Matteotti, nel centro della città, dove le due donne sono state sorprese mentre infastidivano i passanti, in particolare persone impegnate a parcheggiare o a ritirare il ticket dai parcometri.

A seguito della segnalazione congiunta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi e della Polizia Locale, è scattato il provvedimento da parte del Questore di Latina. Decisiva è stata inoltre la testimonianza di un cittadino che ha assistito all’intera scena, con le sue dichiarazioni che hanno consentito di ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Durante le operazioni di identificazione, una delle due donne ha proferito nuove minacce nei confronti del testimone, aggravando ulteriormente la propria posizione, nonostante la presenza degli agenti.