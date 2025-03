Fondi, minaccia una donna con una bottiglia: denunciato un uomo

Un cittadino indiano è stato denunciato dalla Polizia di Fondi per violenza privata ai danni di una donna di 40 anni. L’episodio è avvenuto in via Arnale Rosso, dove l’uomo, brandendo una bottiglia di vetro vuota, ha minacciato la vittima mentre era ferma al semaforo, cercando anche di aprire la portiera della sua auto. La donna, impaurita, è riuscita a mettere la retromarcia e a mettersi in salvo grazie alle sicure attivate dall’interno del veicolo. L’aggressore, prontamente rintracciato dalle forze dell’ordine, è risultato regolare sul territorio nazionale.

Per i militari, le operazioni non finiscono qui: la polizia è dovuta infatti intervenire a seguito di una lite familiare tra padre e figlio, dove sono state sequestrate, in via cautelare, dodici armi regolarmente possedute, per prevenire eventuali usi impropri.

Oltre a ciò, sempre a Fondi, a seguito di alcuni controlli ordinari sul territorio, sono state identificate 186 persone (di cui 85 straniere) e controllati 41 veicoli.