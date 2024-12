Fondi, minaccia un’infermiera e aggredisce i poliziotti: arrestato

Arrestato un uomo a Fondi dopo un’aggressione ai danni di un’infermiera e un successivo tentativo di resistenza nei confronti degli agenti intervenuti. L’incidente è avvenuto la mattina di lunedì presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del Commissariato di Fondi, l’uomo si era introdotto in un reparto ospedaliero senza autorizzazione. Al rifiuto di una infermiera di permettergli di accedere, invitandolo a attendere all’esterno, l’uomo ha reagito con minacce nei suoi confronti, mostrando un comportamento aggressivo.

Successivamente, l’uomo ha continuato a provocare anche gli agenti della Polizia di Stato, rifiutandosi di farsi identificare e apostrofando l’infermiera con insulti. Non contento, ha cercato di rientrare nel reparto, nonostante fosse stato già invitato a lasciare l’area. Gli agenti hanno cercato di riportare la calma, ma l’uomo ha continuato a dimenarsi con forza, cercando di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine.

In seguito a quanto accaduto e in accordo con il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza fissata per mercoledì 4 dicembre 2024 davanti al Tribunale di Latina.