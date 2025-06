Fondi, molotov contro centro estetico: si teme un nuovo atto intimidatorio

Ignoti hanno dato alle fiamme un centro estetico per unghie situato in via Vitruvio Vacca, A Fondi, nel cuore della città vecchia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato locale, l’attentatore ha infranto una vetrata del negozio per lanciare una molotov all’interno, mentre una seconda bottiglia incendiaria, rimasta inesplosa all’esterno, lascia ipotizzare ad un gesto deliberato e simbolico.

Come riportato dal quotidiano Latina Oggi, l’attività è gestita da una giovane donna di nazionalità romena, compagna di un 48enne fondano con precedenti di polizia, considerato in passato vicino a Massimiliano Del Vecchio, latitante e ritenuto uno dei vertici della criminalità locale, già al centro dell’inchiesta che ha portato al pentimento di Johnny Lauretti. L’attacco potrebbe quindi essere letto come un avvertimento indirizzato non solo alla titolare, ma anche al compagno, ritenuto in passato reggente del gruppo criminale.

Un clima già teso in città che non fa che alimentare la paura nei cittadini, con la possibile riapertura di una faida tra gruppi criminali locali per la gestione degli affari illeciti dopo gli arresti e i pentimenti recenti.