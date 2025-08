“Fondi Notte Bianca”, partito il conto alla rovescia per l’attesissimo evento

È partito il countdown per l’appuntamento più atteso dell’estate. Mancano soltanto sette giorni a “Fondi Notte Bianca”, l’evento che si terrà in tutto il centro città dal tramonto di martedì 12 agosto all’alba del giorno successivo. L’edizione 2025, organizzata dall’Associazione ItalYoung su mandato del Comune, con il contributo di Regione Lazio – Lazio Crea, nell’ambito del cartellone “Estatissima 2025”, sarà all’insegna della tradizione con tantissime novità.

Ci sarà l’assalto con successivo incendio al Castello ma anche un’inedita esibizione di fachirismo a cura di Snake&Fire, ci saranno Giulia Gonzaga, il Pirata Barbarossa e la Cascata di fuoco ma anche il tanto amato spettacolo piromusicale a prova di amici a quattro zampe; ci saranno figuranti in abiti d’epoca a cura dell’Associazione Filippo II ma anche artigiani e artisti che realizzeranno opere e manufatti in estemporanea, ci saranno tribute band di tutte le forme e le tipologie ma anche gruppi emergenti e un’intera piazza dedicata ai bambini: il tutto per regalare una serata di divertimento, spensieratezza e movida alla Città di Fondi e ai numerosi turisti che in questi giorni stanno affollando il litorale.

Naturalmente, protagonista dell’evento Fondi Notte Bianca, dopo il grande successo dello Sbaracco 2025, sarà lo shopping con tante iniziative commerciali per chi desidera fare affari di mezza estate. Negozi aperti fino a tardi, quindi, ma anche il “Mercato della Notte” in Viale Regina Margherita, via Cesare Balbo, Viale Della Libertà e via Guglielmo Marconi. Per i buongustai, un gruppo di pub e locali della città darà vita ad un’isola dei sapori in Piazza Matteotti dove sarà possibile bere un drink o acquistare local street food. Ci sarà da ballare, da cantare, da vivere e da gustare in ogni angolo del centro e in tutte le strade che si diramano dal cuore e simbolo della Città: l’incantevole Castello Caetani che sarà la location del grande show inaugurativo.

Al termine dello spettacolo storico e pirotecnico in Piazza Unità d’Italia, prenderanno il via tutti i numerosissimi eventi che daranno vita ad una staffetta programmata per concludersi a notte fonda. Preview di Fondi Notte Bianca saranno gli aperitivi musicali che avranno inizio già dalle ore 19:00 in vari punti tra i quali Largo Giuseppe Toniolo, zona dedicata ai bambini con gonfiabili, laboratori, mascotte, baby dance, giochi e animazione a cura di “Atuttotondo”.

Per informazioni sarà disponibile tutta la notte un infopoint in Piazza IV Novembre dove saranno presenti anche alcuni stand espositivi e dove si potrà assistere agli spettacoli degli artisti di strada direttamente dal Circo Verde. Artisti di strada anche in Corso Italia in una speciale performance aerea.

Tutti i momenti salienti della serata saranno commentati in diretta su Radio City Live. Lorenzo Nallo di Radio Antenna Musica 92.2 sarà in Piazza Unità d’Italia alle 21:30 per annunciare lo spettacolo inaugurativo, salutare gli ospiti e dare la parola agli amministratori per i saluti istituzionali. Raffaele Assante presenterà invece, a partire dalle 22.00, lo show di Piazza De Gasperi. Fondi Notte Bianca 2025 è un evento fortemente voluto, oltre che dal sindaco Beniamino Maschietto, dall’intera amministrazione. Grande entusiasmo da parte dei ragazzi dell’Associazione ItalYoung, presieduta da Danilo Pannozzo, che stanno lavorando notte e giorno per mettere a punto una macchina organizzativa mastodontica.

Per consentire ai visitatori un luogo ampio e comodo per parcheggiare, sarà disponibile, gratuitamente, oltre al piazzale antistante il mercato di via Mola di Santa Maria anche l’intera area mercatale. Altri parcheggi disponibili in via Arnale Rosso (stadio). Si ringraziano per il supporto e la collaborazione, oltre agli agenti della Polizia Locale di Fondi, anche i Falchi di Pronto Intervento coordinati da Mario Marino e i volontari del comitato locale della C.R.I. presieduto da Mario Di Vito.