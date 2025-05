Fondi, nuovi servizi oculistici all’Ospedale San Giovanni di Dio

Ampliamento dei servizi ambulatoriali ocuclistici con innnovazioni diagonistice presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. Venerdì 16 maggio la presentazione ufficiale alle 12, presso la Sala Conferenze del nosocomio in via San Magno 5.

Le novità includono percorsi diagnostici potenziati, con particolare attenzione alla valutazione pre-operatoria per la cataratta e all’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia.

Fiore all’occhiello dell’ampliamento è la nascita, in collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma, di un ambulatorio aziendale di riferimento per il glaucoma, pensato per offrire diagnosi precoci e trattamenti personalizzati.

I nuovi servizi, operativi già dal 15 maggio, segnano un importante passo avanti nella qualità dell’assistenza oculistica sul territorio. L’incontro del 16 maggio sarà l’occasione per illustrarne i contenuti e gli obiettivi futuri.