Fondi, nuovo sacerdote nella parrocchia di San Paolo apostolo

Domani 23 ottobre alle ore 18.30 presso la parrocchia di San Paolo apostolo a Fondi, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la messa per l’inizio del ministero pastorale del nuovo parroco don Alessandro Casaregola.

Don Alessandro è nato il 21 maggio 1990 ed è originario della Parrocchia di San Carlo Borromeo in Gaeta. Diplomato presso il Liceo Classico “V. Pollione” di Formia, nel 2009 è entrato nel Seminario Regionale di Anagni, concludendo gli studi nel giugno 2015 con il Baccalaureato in Sacra Teologia. Ha svolto per due anni il ministero pastorale come seminarista nelle parrocchie di San Paolo Apostolo in Fondi e presso la parrocchia del Cuore Eucaristico di Gesù a Penitro di Formia.

Dall’ottobre 2015 è stato affidato alla Parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista a Formia, dove ha continuato il suo ministero prima come diacono e poi, fino a oggi, come vice parroco. Dal 2016 al 2019 è stato Responsabile dell’anno propedeutico del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, iniziando contestualmente gli studi di Licenza in Teologia Spirituale presso l’Università Pontificia Salesiana in Roma.

Ordinato presbitero da Monsignor Luigi Vari il 22 aprile 2017, presso la parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista a Formia, è attualmente Assistente diocesano del Settore Giovani di AC e Direttore del Centro diocesano Vocazioni di Gaeta.