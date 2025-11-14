Fondi, oltre due anni di carcere per violenza sessuale

Un giovane di 23 anni di Fondi è stato trasferito ieri nel carcere di Latina dopo l’intervento dei Carabinieri della Tenenza locale. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica di Viterbo, Ufficio Esecuzioni Penali, a seguito della condanna divenuta definitiva.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per un episodio di violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne, avvenuto a Viterbo nel settembre 2023. Alla condanna si aggiunge anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dall’esercizio di tutela e curatela.

Dopo le procedure di identificazione e notifica dell’ordine, i militari hanno accompagnato il 23enne alla Casa Circondariale di Latina, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.