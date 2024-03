Fondi, operazione Alto Impatto: un arresto e varie sanzioni

Operazione di controllo del territorio ad alto impatto nella città di Fondi da parte dei Carabinieri, coordinata con altre forze dell’ordine, tra cui la Questura di Latina e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fondi.

Durante l’operazione, diversi cittadini sono stati sanzionati e alcuni arrestati. Tra le azioni intraprese, un cittadino classe ’97, titolare di un esercizio commerciale, è stato denunciato per violazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori, con sospensione immediata dell’attività imprenditoriale e ammende significative.

Il NAS ha inflitto ulteriori sanzioni per mancate esposizioni di cartelli antifumo e carenze igienico-sanitarie.

In un’altra situazione, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di arresto nei confronti di un cittadino classe ’57, residente a Fondi, con precedenti penali. L’uomo doveva scontare una pena residua di reclusione e una multa, con l’interdizione perpetua dagli uffici pubblici.

Inoltre, un cittadino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, dimostrando l’attenzione delle forze dell’ordine per la sicurezza stradale e il rispetto delle leggi.