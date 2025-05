Fondi, operazione interforze in città: arresti, multe ed espatri

Si è svolta nella serata di ieri a Fondi un’importante operazione straordinaria ad “alto impatto”, mirata a rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza urbana. L’azione, pianificata nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata condotta con il coordinamento tecnico-operativo del Questore di Latina, Fausto Vinci, e ha visto il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine.

Il servizio si inserisce in un piano di contrasto alla microcriminalità e alla diffusione di sostanze stupefacenti, soprattutto alla luce dei recenti episodi di cronaca che hanno interessato il comune pontino.

Durante i controlli nel centro cittadino, in particolare all’interno di un bar, gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno identificato tre cittadini italiani trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Uno di loro è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: aveva con sé 20 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 11,02 grammi, oltre a 535 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel corso dell’operazione è stato anche rinvenuto uno scooter sospetto, parcheggiato nelle vicinanze del locale. All’interno del mezzo, sequestrato dalle forze dell’ordine, sono stati scoperti 54,4 grammi di hashish suddivisi in 16 dosi. Il proprietario è stato denunciato a piede libero.

Un terzo soggetto, trov ato in possesso di una singola dose, è stato invece segnalato amministrativamente. L’attività ispettiva ha inoltre evidenziato lievi irregolarità all’interno dell’esercizio commerciale, relative alle norme sull’igiene (HACCP) e sulla privacy.

Nel corso di un posto di controllo, un cittadino romeno è stato sorpreso in evidente stato di ubriachezza molesta. L’uomo è stato identificato e sanzionato.

Sul fronte dell’immigrazione, nel pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Fondi hanno segnalato alla Prefettura due cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno. Per entrambi è stato disposto il provvedimento di espulsione con partenza volontaria.

Complessivamente, durante l’operazione sono state elevate nove sanzioni al Codice della Strada, tra cui quattro sequestri amministrativi per mancata copertura assicurativa.

Il bilancio finale dell’intervento parla di 433 persone identificate – di cui 192 di nazionalità straniera – e 72 soggetti con precedenti di polizia. I controlli hanno coinvolto il Commissariato di P.S. di Fondi, il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale.

Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia di Latina.