Fondi, ordinanza anti falò: la firma del sindaco Maschietto

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato ieri l’ordinanza anti-falò per la due sere di Ferragosto. Sul litorale del Comune del sud pontino sarà quindi vietato campeggiare, accendere fuochi e falò, bivaccare.

Queste attività sono già vietate durante la stagione balneare dall’ordinanza n. 82 del 30 aprile 2018 e s.m.i., alla quale si rimanda per quanto non espressamente specificato dalla presente.

Il testo dell’ordinanza integrale:

