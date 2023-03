Fondi, Parco Ausoni: i corsi per il controllo numerico dei cinghiali

Fino a martedì 11 aprile 2023 sono aperte le iscrizioni per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale.

L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi d’intesa con la Direzione Ambiente della Regione Lazio e in collaborazione con esperti nella gestione faunistica, al fine di contrastare la diffusione della peste suina africana attraverso diversi metodi quali il controllo numerico dei cinghiali, la cattura, l’utilizzo di strumenti di dissuasione/prevenzione, ha predisposto programmi formativi per cacciatori e agricoltori interessati ad essere coinvolti come coadiutori per il controllo numerico del cinghiale nelle aree protette gestite dall’Ente Parco:

-Parco Regionale “Monti Ausoni e Lago di Fondi”;

-Riserva Regionale “Lago di Canterno”;

-Riserva naturale “Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico”.

I corsi si terranno con la partecipazione via internet on-line, mentre la prova finale si svolgerà in presenza. Le domande dovranno essere trasmesse all’indirizzo e-mail: parcoausoni@regione.lazio.it o tramite PEC all’indirizzo: parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it, utilizzando il modello allegato.

Le iscrizioni gratuite dovranno pervenire entro martedì 11 aprile 2023.

Il corso per coadiutore al controllo numerico del cinghiale sarà organizzato dall’Ente Parco secondo le modalità riportate nel programma allegato.

Esso è riservato a:

– Cacciatori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale;

– Cacciatori non abilitati;

– Agricoltori proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti all’ interno delle aree protette gestite dall’Ente Parco.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i dipendenti M. Rosaria Perna e Francesco Repetto (tel. 0771-513644 e-mail: mrperna@regione.lazio.it ; frepetto@regione.lazio.it ).