Fondi, guida con patente scaduta da 12 anni e senza assicurazione

Controlli straordinari della Polizia Locale di Fondi sulle strade cittadine, dove gli agenti hanno fermato un’auto risultata priva di assicurazione e già sottoposta a sequestro amministrativo.

Alla guida c’era una donna residente a Monte San Biagio, sorpresa al volante con la patente scaduta da ben dodici anni.

Il controllo è stato eseguito il 28 aprile dalla pattuglia dell’Infortunistica Stradale, impegnata in un servizio mirato al contrasto della circolazione di veicoli irregolari. Dagli accertamenti è emerso che la conducente non solo guidava senza i requisiti previsti, ma risultava anche irreperibile per la notifica di numerosi verbali amministrativi, circostanza emersa grazie al confronto con la Polizia Locale di Monte San Biagio.

Al termine delle verifiche, il veicolo è stato definitivamente sequestrato e trasferito nel deposito giudiziario di Fondi, dove sarà avviato alle procedure di alienazione.

Per la donna sono scattate sanzioni amministrative per oltre 2mila euro.