Fondi, per due domeniche il mercato dura di più

Due giornate di orario prolungato per il mercato domenicale di Fondi. Il sindaco Beniamino Maschietto, con apposita ordinanza, ha autorizzato la chiusura dei banchi alle 19 nelle domeniche del 14 e 21 dicembre 2025.

La richiesta, avanzata dall’Associazione Nazionale Ambulanti e condivisa con l’assessore Stefania Stravato, è stata accolta senza modifiche. In via Mola di Santa Maria il mercato sarà aperto dalle 7 alle 14 e dalle 15 alle 19, con una pausa intermedia per consentire agli operatori che lo desiderano di lasciare il piazzale.

“Una decisione che va incontro ai commercianti e a chi sceglierà di trascorrere l’intera giornata a Fondi per gli acquisti natalizi”, commentano Maschietto e Stravato.