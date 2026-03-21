Fondi per i piccoli comuni esclusi dalla ZES e trasporto pubblico locale, l’intervento della Zappone

Da un lato, un pacchetto di risorse destinato ai piccoli Comuni esclusi dalla Zona Economica Semplificata (ZES), dall’altro un significativo incremento dei fondi per il trasporto pubblico locale nei capoluoghi di provincia. La consigliera regionale Emanuela Zappone interviene

nel dettaglio sui 6 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per i centri con meno di 15mila abitanti delle province di Latina e Frosinone esclusi dalle Zes (Zone Economiche Semplificate) e, quanto al trasporto pubblico, gli oltre 4 milioni di euro

per il Comune di Latina e i 400mila euro per quello di Ponza. Risorse che dovranno tradursi in un potenziamento concreto della rete di trasporto e in un miglioramento della qualità del servizio.

“Esprimo convinto apprezzamento per le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale per le misure ai Comuni non inclusi nella ZES. L’ Amministrazione regionale intende riequilibrare gli effetti economici e sociali derivanti dalla mancata inclusione di tali territori nel perimetro delle agevolazioni previste dalla ZES. …….Un segnale chiaro di attenzione verso il tessuto produttivo e le comunità locali. Tali interventi si inseriscono in una visione politica chiara, orientata a ridurre i divari territoriali e a garantire pari opportunità di sviluppo tra aree incluse ed escluse dai principali strumenti di incentivazione, rafforzando al contempo la competitività del sistema produttivo regionale e la coesione sociale. Di particolare rilievo – continua la vicepresidente Zappone – è altresì la deliberazione che assegna ai capoluoghi di provincia del Lazio risorse pari a 11,8 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. Un provvedimento di forte impatto territoriale, che determina un incremento delle risorse pari al 30% rispetto al fabbisogno stimato nel 2020: si passa infatti dai 9,1 milioni previsti dalla precedente amministrazione agli attuali 11,8 milioni stanziati dalla Giunta Rocca. Riveste particolare importanza anche lo stanziamento destinato al Comune di Latina, pari a 4 milioni di euro, così come quello per Ponza, che beneficerà di 400.000 euro…… Obiettivo servizi adeguati e nel promuovere un sistema di mobilità più efficiente e rispondente alle esigenze dei territori”.