Fondi, perseguita e aggredisce il fidanzato della ex

Un giovane di Fondi è stato raggiunto da provvedimento di Daspo per un anno per essersi reso responsabile dell’aggressione e di atti persecutori nei confronti del nuovo fidanzato della sua ex ragazza. I fatti sono avvenuti dal mese di novembre 2021, quando il giovane ha iniziato a minacciare l’attuale fidanzato della sua ex, ogni qualvolta lo incontrava per le vie di Fondi, intimandogli di porre fine alla sua attuale relazione sentimentale, sino a giungere alla fine dello scorso mese di agosto quando, all’interno di un bar, ha aggredito il malcapitato con un pugno al volto che gli ha provocato delle lesioni guaribili in 20 giorni di prognosi. Per questo il giovane è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Fondi per il reato di minacce, lesioni ed atti persecutori. Questore di Latina che ha deciso, dopo la denuncia, di emettere iil Daspo vietando così per un anno, al giovane, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell’area della marina del Comune di Formia.