Fondi, Piazzale delle Regioni: “Vernice fresca sulle buche, una presa in giro”

Non si placa la polemica sulla gestione del decoro urbano e delle periferie a Fondi. Al centro del mirino, questa volta, è finito il quartiere di Portone della Corte, una zona che secondo la denuncia politica di Fondi in Azione, vivrebbe in uno stato di cronico abbandono, rotto solo da sporadici interventi che sanno più di propaganda che di reale programmazione.

L’episodio contestato riguarda Piazzale delle Regioni.

“Che senso ha riverniciare la segnaletica se tutto l’impianto della piazza è da rifare?” si chiedono gli esponenti del gruppo. “Strisce di vernice fresca su una piazza piena di buche sono un vero pugno nell’occhio e una presa in giro per i cittadini”.

Secondo Fondi in Azione, l’amministrazione Maschietto si paleserebbe in queste zone solo per le inaugurazioni, lasciando i quartieri periferici a gestire criticità sociali e strutturali in totale solitudine.

La critica si sposta poi sul piano elettorale. Con l’indicazione dell’attuale vicesindaco Vincenzo Carnevale come candidato sindaco della maggioranza, il tema della continuità diventa centrale.

“Se questi sono gli atti amministrativi che si vogliono portare avanti in continuità,” concludono da Fondi in Azione, “il candidato Carnevale non avrà un’elezione facile”. La sfida per il futuro di Fondi sembra dunque passare per la capacità di dare risposte concrete a quei quartieri che, oltre la vernice fresca, chiedono asfalto nuovo e servizi dignitosi.