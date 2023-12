Fondi, pista di ghiaccio in Piazza De Gasperi: venerdì l’inaugurazione

Verrà inaugurata venerdì prossimo in Piazza De Gasperi la nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio. Un momento molto atteso in città da parte di grandi e piccini, impazienti di “calzare le lame” e provare l’ebbrezza del ghiaccio.

Dopo il taglio del nastro tra musica, palloncini e divertimento, la pista resterà aperta in Piazza De Gasperi fino al prossimo 7 gennaio.

“Quest’anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – piazza De Gasperi sarà il fulcro del Natale. Oltre alla pista di pattinaggio sono infatti in programma diverse iniziative nel corso delle festività. Invitiamo la cittadinanza a consultare il programma online per non perdere anche eventi last minute e iniziative a sorpresa che andranno ad arricchire ulteriormente il già ricchissimo cartellone”.