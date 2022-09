Fondi, Plastic Free: nuova giornata contro l’abbandono dei rifiuti

Continua l’impegno in prima linea da parte dei volontari di Plastic Free di Fondi contro l’abbandono di rifiuti. Dopo le riuscitissime operazioni di Clean Up, in Località Fontana della Volpe e Via Acquachiara e poi a Sant’Anastasia sul litorale fondano, è in programma una nuova iniziativa per domenica 2 ottobre, in concomitanza con l’evento nazionale proposto da Plastic Free, questa volta a Capratica, lungo la costa che è riconosciuta come Zona di Protezione Speciale affidata alla cura del Parco Riviera di Ulisse.