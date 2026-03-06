Fondi, polemica del Pd sugli alberi abbattuti al Salto

Si accende il dibattito politico a Fondi dopo l’intervento realizzato in via Capratica, nella zona del Salto di Fondi, dove nei giorni scorsi sono stati abbattuti diversi alberi e rimossa parte della vegetazione presente lungo il tratto stradale. Un intervento che, secondo il Partito Democratico locale, avrebbe trasformato radicalmente l’aspetto dell’area, storicamente caratterizzata da un contesto naturale e da un paesaggio immerso nel verde.

Il segretario del Pd di Fondi, Lorenzo Cervi, ha diffuso una nota nella quale critica duramente l’operazione, sostenendo che quanto realizzato non possa essere considerato un intervento di riqualificazione ambientale. Secondo i democratici, il risultato sarebbe invece la perdita di un patrimonio naturalistico a favore della creazione di nuove aree destinate alla sosta e di superfici asfaltate.

Il Salto di Fondi, ricordano dal partito, rappresenta uno degli ambiti più sensibili del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Per questo motivo, interventi di questo tipo dovrebbero essere accompagnati da una pianificazione attenta e orientata alla tutela del verde, soprattutto in un’area costiera che rappresenta una risorsa importante anche per il turismo.

Nel comunicato il segretario del Pd esprime una critica molto netta all’operato dell’amministrazione comunale: “Se per l’amministrazione comunale, guidata da Forza Italia, questa è “riqualificazione ambientale” noi la riteniamo vergognosa. Questa non è riqualificazione, tanto meno governo del territorio, ma irresponsabile e cattiva gestione della cosa pubblica e dei beni pubblici stessi.”

Il Partito Democratico sottolinea inoltre come lo sviluppo della città dovrebbe passare attraverso un equilibrio tra servizi, mobilità e salvaguardia ambientale, evitando interventi che riducano la presenza di alberature e aree verdi: “Questo non è turismo sano, programmazione intelligente o valorizzazione del territorio. Ma l’ennesimo esempio del degrado causato da una politica senza visione.”

Da qui la richiesta rivolta al Comune di Fondi di fornire chiarimenti pubblici sull’operazione realizzata nell’area del Salto: “Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di chiarire pubblicamente le motivazioni di queste scelte, rendendo noti i progetti, le autorizzazioni e le compensazioni ambientali eventualmente previste.”

Il Pd conclude ribadendo la necessità di una strategia di sviluppo diversa per la città, incentrata sulla tutela del paesaggio e sulla valorizzazione delle risorse naturali del territorio: “Fondi merita rispetto ed una visione diversa: una città che protegga il proprio paesaggio, che investa sul verde e che costruisca il proprio futuro nel rispetto dell’ambiente e del suo patrimonio naturale.”