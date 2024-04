Fondi, posta la prima pietra del nuovo asilo nido comunale

È stata celebrata oggi la tradizionale cerimonia della “posa della prima pietra” per il nuovo asilo nido comunale di Fondi, in via Lazio, attualmente in fase di costruzione.

Dopo le fasi iniziali del progetto, tra cui la cantierizzazione e lo scavo del terreno, l’impresa aggiudicataria ha avviato i lavori sulle fondazioni.

Finanziato interamente con risorse provenienti dal PNRR, il nuovo asilo potrà accogliere fino a 133 bambini. Il sindaco Beniamino Maschietto ha evidenziato che questa struttura risponderà alla necessità di avere un asilo nido pubblico in città e contribuirà alla riqualificazione dell’ultimo tratto di via Lazio.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Ciccarelli, ha sottolineato l’importanza delle caratteristiche strutturali dell’edificio, progettato per durare nel tempo, e ha elogiato l’impegno del settore V nell’ottenere un finanziamento di 2.600.000 euro tramite il PNRR.

Alla cerimonia hanno partecipato anche l’assessore Sonia Notarberardino, la dirigente Erminia Ferrara e la presidente della commissione competente Daniela De Bonis, che in futuro collaboreranno con l’ufficio Pubblica Istruzione e il settore I per rendere operativo il nuovo nido.