Fondi premia il centrodestra, l’abbraccio della Regione a Carnevale

Archiviata la corsa alle urne che ha decretato la netta vittoria di Vincenzo Carnevale, a Fondi è il momento delle analisi e dei commenti politici. Un successo schiacciante, definito un vero e proprio plebiscito, che traccia la linea per il futuro amministrativo della città nel segno della continuità.

Il primo a commentare a caldo il risultato è Alessandro Calvi, assessore della Regione Lazio, che ha voluto sottolineare il valore del percorso che ha portato a questo traguardo: “Questo risultato premia l’impegno, la buona amministrazione e il rapporto costruito nel tempo con i cittadini. Le doti politiche, umane e l’esperienza amministrativa di Carnevale saranno il perno su cui innestare un ulteriore sviluppo della città di Fondi e del suo comprensorio”. Secondo Calvi, la sfida da oggi sarà quella di consolidare la crescita e offrire servizi migliori, puntando su democrazia e partecipazione.

Un risultato che si inserisce d’altronde in un trend più ampio che ha visto il centrodestra avanzare con forza in tutta la regione. A confermarlo sono state anche le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che nel fare gli auguri a tutti i sindaci eletti ha tracciato un bilancio politico della tornata: “Da questa tornata elettorale emerge un dato politico evidente: nel Lazio il centrodestra conferma una solida capacità di governo e una classe dirigente credibile e radicata. Sui territori, più delle parole, continuano a contare la serietà e la capacità di mantenere gli impegni presi”.