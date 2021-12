Fondi, premiati gli sportivi Luigi Parisella ed Emanuele Villani

Prosegue la valorizzazione e la premiazione dei talenti fondani. Lunedì mattina, presso la sala della presidenza del Consiglio, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro hanno ricevuto Luigi Parisella ed Emanuele Villani per consegnare loro un riconoscimento simbolico.

Entrambi si sono distinti in ambito sportivo, il primo conquistando una medaglia d’argento al taekwondo European Poomsae Championship di Seixal, in Portogallo, il secondo conquistando, nell’ostico Circuito di Valle del Liri ad Arce, la Coppa Italia ACI KARTING nella categoria 125 Kzn Over.