Fondi, preparativi per la fiera di Sant’Onorato

A Fondi si stanno svolgendo con intensità i preparativi per i festeggiamenti in onore si Sant’Onorato, Patrono della città, l’evento inizierà domenica 9, alle 21.00 lo spettacolo di Gianluca Giugliarelli, attore di “Made in Sud” e figura italiana per la sua comicità.

Oltre alle celebrazioni religiose e alla tradizionale fiera che si terrà in centro e durerà due giorni, non mancheranno altri appuntamenti in programma. La fiera avrà inizio alle 15:00 di domenica 9 ottobre e terminerà sul far della mezzanotte di lunedì 10 ottobre. Stand e bancarelle saranno ubicati in centro tra l’area pedonale e le strade circostanti che saranno chiuse al traffico, e il mercato domenicale si svolgerà regolarmente.

“Invitiamo tutti i commercianti – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi – a tenere aperte le attività sia domenica che lunedì. Pur essendo giorni in cui solitamente molti negozi sono chiusi, si tratta di un weekend particolarmente appetibile per gli affari, l’invito che rivolgiamo ai commercianti, dunque, è ad aderire numerosi e a tenere aperte le attività con orario prolungato”.