Fondi, progetto Agrigeen: in arrivo un laboratorio di sostenibilità

Edison e Cesab hanno presentato oggi a Fondi (Latina) i risultati dello studio “Agrigreen Fondi 2022” per rendere sostenibili le aziende agricole della Piana di Fondi, che nel 2023 vedrà inoltre entrare in esercizio la più grande Comunità energetica rinnovabile agricola d’Italia.

L’europarlamentare Salvatore De Meo: “Ringrazio Cesab ed Edison per aver scelto Fondi per la realizzazione di un modello replicabile a livello nazionale, che si concretizzerà in una comunità energetica i cui benefici saranno a vantaggio di tutti. Rappresenta un’opportunità per gli agricoltori d rivendicare il loro ruolo e recuperare una cultura diversa”.

A presentare i risultati del report è stato il presidente del Cesab Ercole Amato: “Il progetto Agrigreen Fondi 2022 è determinante perché con questa iniziativa si è voluto aprire il mondo agricolo alla sostenibilità e, soprattutto, dare attivazione ad un percorso di evoluzione culturale del management delle imprese agricole per entrare nella logica di trasformazione dell’agricoltore in imprenditore agricolo”.

“Il progetto ‘Agrigreen Fondi 2022’ è un percorso partecipativo e virtuoso in cui Edison Energia accompagna la comunità di Fondi verso un modello distintivo di sostenibilità ambientale, sociale ed economica – dichiara Massimo Quaglini, AD di Edison Energia – a cui si aggiunge l’obiettivo di realizzare la Cer agricola più grande d’Italia. L’auspicio è che il progetto avviato a Fondi diventi un modello da replicare su scala nazionale grazie alle competenze tecniche messe in campo da Edison Energia e a quelle scientifiche del Cesab”.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto: “Sentir parlare di modello Fondi in un convegno in cui è stato presentato il progetto conclusivo di uno studio che delineerà lo sviluppo dell’efficienza energetica del settore agricolo del territorio, è motivo di orgoglio. La concretezza e l’innovazione degli interventi che si sono susseguiti hanno dato alla città un assaggio di un futuro che ci piace e che, ci auguriamo, diventi la realtà al più presto”.

A fine 2022 il progetto ha raccolto le prime manifestazioni di interesse a partecipare alla Comunità energetica agricola da parte dell’Ente Parco Ausoni, del Comune di Fondi, di imprese singole e organizzazioni di produttori agricoli.

La Cer agricola, che diventerà la più grande d’Italia, verrà costituita nel 2023 a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale prevista a breve. La Comunità energetica agricola vedrà Cesab come soggetto aggregatore, Edison Energia fornitore esterno e tre soggetti coinvolti: i consorzi delle aziende agricole, l’Ente Parco e il Comune di Fondi.

La Cer permetterà di conseguire, unitamente ai benefici economici e ambientali del progetto, benefici sociali, in quanto la sostenibilità porta a una migliore qualità del prodotto finale, realizzato in un ambiente più salubre e pulito. Un vantaggio per l’intera comunità di Fondi che vedrebbe una notevole riduzione di emissioni climalteranti.

L’obiettivo del progetto “AgrigreenFondi 2022” è quello che il processo di transizione ecologica non rappresenti un beneficio solo per l’azienda agricola, che sicuramente ne coglie un vantaggio economico, ma che esso venga esteso all’intera comunità. Infine Edison e Cesab si propongono di promuovere il nuovo modello virtuoso e di esportarlo nel resto d’Italia.