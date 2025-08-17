Fondi, prova a corrompere un poliziotto: denunciato uno straniero

Un cittadino straniero classe ’91 è stato denunciato dalla Polizia perché resosi responsabile di tentata corruzione.

L’uomo si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Fondi per rinnovare la sua posizione di richiedente asilo politico, in quanto la Commissione Territoriale gli aveva riconosciuto lo status per ricevere il beneficio della protezione sussidiaria.

Mentre l’operatore stava consultando l’agenda degli appuntamenti, il cittadino straniero ha preso una banconota da 50 euro per porgerla al poliziotto, motivando il suo gesto con la richiesta di un “appuntamento immediato, possibilmente in giornata”.

Il poliziotto, sbalordito da tale situazione ha immediatamente informato il suo responsabile e i colleghi addetti al front office, che hanno effettivamente notato lo straniero con ancora la banconota in mano. Intuita la gravità del suo gesto e le relative conseguenze, lo stesso ha cercato di giustificare tale tentativo, imputandolo alla necessità di concludere al più presto la pratica.