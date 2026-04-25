Fondi, provincia protagonista del successo al Torneo Interscolastico di basket

Si è svolta la mattina del 24 aprile, a Fondi, presso l’Istituto Gobetti-De Libero (sede di via San Magno), una manifestazione sportiva dedicata alla pallacanestro che ha coinvolto studenti provenienti da diversi istituti della provincia. Un’iniziativa caratterizzata da grande partecipazione, spirito di squadra e confronto leale tra i ragazzi.

All’appuntamento ha preso parte anche il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, che ha sottolineato il ruolo centrale dello sport nei percorsi di crescita dei giovani.

«Questo torneo – ha dichiarato il Presidente Carnevale – rappresenta una tappa significativa di un progetto più ampio avviato nei mesi scorsi, che ha coinvolto centinaia di studenti in diverse discipline. Come Provincia abbiamo scelto di sostenere queste iniziative non solo dal punto di vista istituzionale ed economico, ma soprattutto come investimento educativo e sociale. Lo sport è uno strumento straordinario per favorire l’inclusione, promuovere stili di vita sani e rafforzare il senso di comunità tra i giovani».

Il presidente ha poi evidenziato la dimensione territoriale dell’iniziativa, capace di mettere in relazione scuole e studenti di diverse aree della provincia, favorendo nuove opportunità di incontro e crescita condivisa.

«Dal sud pontino fino ai centri del nord della provincia, questo percorso ha permesso di avvicinare scuole e studenti, superando le distanze geografiche e creando nuove occasioni di crescita condivisa. Oggi celebriamo non solo una competizione sportiva, ma soprattutto i valori del rispetto, della partecipazione e del gioco di squadra».

Durante la mattinata sono intervenuti anche il coordinatore delle attività sportive, il professor Antonio Bonetto, e la dirigente scolastica Tina Abbate, che hanno rimarcato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e realtà sportive per offrire ai ragazzi esperienze formative complete e inclusive.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro e con l’istituto ospitante, si inserisce in un percorso più ampio che ha già visto protagoniste diverse discipline, tra cui padel, pallavolo, rugby e corsa campestre. Il programma proseguirà con un ultimo appuntamento conclusivo previsto ad Aprilia.

«Continueremo a investire nello sport – ha concluso Carnevale – perché rappresenta una leva fondamentale per il futuro delle nuove generazioni, capace di trasmettere valori autentici e duraturi».

La giornata si è così confermata non solo come evento sportivo, ma come occasione di crescita, condivisione e rafforzamento del legame tra scuola e territorio.