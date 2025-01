Fondi, pulizia delle spiagge: domenica Fare Verde a Capratica

Domenica 26 gennaio i volontari di Fare Verde saranno sulla spiaggia di Capratica, in direzione Sperlonga, per una nuova operazione di pulizia. L’evento, giunto alla settima edizione, si svolgerà su un tratto costiero riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale, curato dal Parco Riviera di Ulisse.

“Un modo per denunciare il grave fenomeno dell’invasione della plastica che affligge i nostri litorali, ma senza fermarci alla segnalazione del problema e mettendoci del nostro per combatterlo, come nello spirito di Fare Verde d’altronde”, spiega Milena Trani, presidente del Gruppo Locale di Fondi.

Un evento per sensibilizzare tutto l’anno

La campagna “Il Mare d’Inverno” di Fare Verde punta a ricordare che l’inquinamento delle spiagge è un problema costante, non solo estivo. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Lazio e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, dal Comune di Fondi e da enti locali come il Parco Riviera di Ulisse.

Numerose associazioni del territorio hanno aderito, tra cui Pro-Capratica, Rotaract Club Terre di Circe, ACLI Provinciali di Latina e altre. “Quello dell’ultima Domenica di Gennaio è un appuntamento fisso che registra sempre grande partecipazione”, conclude Trani. L’evento è aperto a tutti.