Fondi, restyling del area mercato di via Mola: in arrivo 200mila euro

In arrivo un importante finanziamento a Fondi, servirà al Comune per il restyling dell’area mercatale di via Mola di Santa Maria

Installazione di nuovi servizi igienici, ingressi al mercato ben visibili, illuminazione a led interna, postazioni per defibrillatori, aree comuni nel cuore della zona recintata, elementi di arredo urbano e verde pubblico: questi alcuni dei lavori che interesseranno l’area con il progetto.

La proposta presentata, frutto del lavoro congiunto dei settori Attività Produttive e Lavori Pubblici, e della collaborazione tra il Comune di Fondi e l’Associazione Nazionale Ambulanti-Ugl, ha un valore complessivo di 200mila euro.

Si tratta di un progetto ambizioso pensato per rendere più moderna l’offerta mercatale, con l’aggiunta di box che vendano anche servizi come agenzie di viaggio o assicurazioni, punti di degustazione e consumazione ma anche angoli dedicati all’artigianato e alle attività artigiane storiche. Ma non solo, tra le proposte è stata inserita persino la creazione di un portale comunale per la vendita online dei prodotti dei mercati con consegna a domicilio.

“Dopo l’inaugurazione del mercato coperto –ha commentato soddisfatto il primo cittadino Maschietto– oggi facciamo un nuovo importantissimo passo in avanti con questo finanziamento che consentirà di darà un volto nuovo ad una delle aree commerciali più frequentate delle province di Latina e Frosinone. Più servizi per i commercianti ma anche per gli acquirenti che potranno fare compere in una struttura più funzionale e all’avanguardia a tal punto da divenire interessante anche dal punto di vista turistico”.