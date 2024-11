Fondi, rissa tra ragazzi: accoltellato un giovane

A Fondi cresce la preoccupazione dopo l’ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi, avvenuto nella tarda serata di venerdì. Una lite scoppiata per futili motivi tra due ragazzi, uno italiano e uno di origini albanesi, è degenerata in un’aggressione con un coltello.

Il 18enne albanese, dopo un primo confronto acceso, si è allontanato per poi tornare armato. Di fronte al rivale, ha estratto il coltello e lo ha ferito alla mano, per poi fuggire nuovamente a bordo di uno scooter. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di identificare il giovane, ora accusato di lesioni aggravate. Tuttavia, l’arma non è stata rinvenuta, poiché il ragazzo se ne sarebbe liberato durante la fuga.

Questo episodio si inserisce in un quadro preoccupante: le risse tra adolescenti sembrano aumentare, trasformando le piazze di Fondi in luoghi spesso teatro di tensioni. Eventi simili, come la rissa tra stranieri durante la fiera del santo patrono lo scorso ottobre, hanno alimentato il senso di insicurezza tra i cittadini.

Diventa sempre più urgente adottare misure per prevenire questi episodi, rafforzando i controlli sul territorio e promuovendo interventi educativi.