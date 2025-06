Fondi, riunione straordinaria in Comune per la “deblattazione”

A Fondi c’è stata una riunione straordinaria in Comune per far fronte a quella che sta diventando una vera e propria emergenza blatte. Il fenomeno, quest’anno in particolare rispetto ai precedenti, è esploso nell’intera regione Lazio, con un’incidenza anche nel comune di Fondi.

E’ emerso che Fondi, è una delle poche ad effettuare un’azione pubblica massiva, ripetuta e costante di “deblattizzazione” e che l’intervento comunale, può addirittura intensificare il fenomeno se non supportato da delle azioni private. Infatti in concomitanza con gli interventi nei luoghi pubblici, si assiste ad una pioggia di segnalazioni nelle aree private.

La ditta che si è aggiudicata il servizio, come offerta migliorativa in sede di gara d’appalto, ha proposto una particolare scontistica riservata a tutti i residenti nel territorio comunale che desiderino estendere la disinfestazione e la “deblattizzazione” alle aree private. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la ditta al seguente numero: 0771-511225.

Il Comune di Fondi, con lo scopo di rendere più efficaci gli interventi sul territorio, e dopo aver ascoltato il parere degli esperti, ha intensificato il numero di “deblattizzazioni” e cambiato la strategia con rotazione delle strade e azioni mirate su segnalazione. Il prossimo intervento è in programma il 24 e 25 giugno, e nel calendario sono stati inseriti, nuovi interventi nel mese di luglio, in aggiunta a quelle già programmate.