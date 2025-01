Fondi, ruba 200 euro e possiede munizioni: arrestato 46enne

Un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagranza di reato presso il mercato ortofrutticolo di Fondi, mentre stava mettendo a segno un furto. Dopo aver danneggiato la serranda di un box e un distributore di bevande, l’uomo è stato sorpreso da un agente della vigilanza privata, che ha assistito alla scena e ha visto il 46enne fuggire scavalcando la recinzione.

I Carabinieri, intervenuti prontamente, hanno rintracciato l’uomo poco dopo, fuori dall’area del mercato, in sella alla sua bicicletta elettrica. Durante la perquisizione, sono stati trovati circa 217 euro in monete e vari arnesi da scasso. Inoltre, una perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di tre proiettili calibro 9×19 e due cartucce calibro 410, detenuti illegalmente.

Il materiale sequestrato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per detenzione illegale di munizionamento e porto di oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani con rito direttissimo.