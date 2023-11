Ruba il portafoglio contenente circa 700 euro ad un agricoltore di Fondi, i carabinieri della Tenenza Locale, dopo una breve attività d’indagine, risalgono all’autrice del furto: una giovane rom 21enne domiciliata in un campo nomadi della Capitale. Al furto avrebbe partecipato anche una seconda persona sulla quale i carabinieri stanno stringendo il cerchio.

Per la ragazza è scattata la denuncia per furto aggravato e l’emissione del foglio di via obbligatorio.