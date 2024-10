Fondi, salvò un neonato dopo un incidente: premiato in Comune

Il 31 agosto scorso, un tragico incidente sulla provinciale per Sant’Anastasia ha visto protagonista Vincenzo Trimarco, un farmacista di Fondi, che ha salvato la vita di un neonato di sei mesi.

Dopo aver udito un forte boato, Trimarco, armato di una torcia da giardino, si è precipitato sul luogo dell’incidente, dove ha trovato il bambino in pericolo a causa di un cappio di cinture che gli stava strozzando la gola.

Con prontezza, ha messo in pratica le tecniche apprese durante il corso di BLSD, liberandolo e stimolando la sua respirazione fino a farlo piangere, salvandolo così da una morte certa.

In riconoscimento del suo coraggio e altruismo, il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha conferito a Trimarco un premio simbolico per il suo eroico intervento, sottolineando l’importanza del suo gesto in un periodo difficile.