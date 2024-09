Fondi, scavi di Pianara: una conferenza sui ritrovamenti

Gli scavi archeologici di Pianara, sito della città di Fondi, guidato dal professor Massimiliano Di Fazio dell’Università di Pavia, si stanno rivelando cruciali per la scoperta della storia preromana della città fondana. Il professore ha definito questi ritrovamenti come:”Elementi per riscrivere la storia della nascita della Città di Fondi”. Dopo il ritrovamento di un alabastron giallo e blu, di provenienza orientale, infatti, la seconda fase degli scavi ha portato alla luce nuovi elementi di grande valore storico, contribuendo a chiarire importanti aspetti legati alla nascita della Città.

Questi ritrovamenti saranno illustrati durante una conferenza stampa, prevista per sabato 28 settembre alle 10:30 presso il Museo Civico Archeologico di Fondi. Alla conferenza parteciperanno figure istituzionali come il sindaco Beniamino Maschietto e il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis. Gli approfondimenti scientifici saranno curati da esperti tra cui il professor Edoardo Vanni e il dottorando Omar Scarrone, insieme ai ricercatori, Elena Marazzi e Federico Saccoccio.

Il progetto di ricerca, che sta coinvolgendo giovani archeologi sotto la guida del professor Di Fazio, sta suscitando grande entusiasmo ed interesse, come sottolineato dall’assessore Claudio Spagnardi. Anche il sindaco Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale hanno invitato cittadini e appassionati a partecipare numerosi per scoprire i nuovi tasselli di questo affascinante “puzzle” storico.

