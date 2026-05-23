Fondi, seminterrato “invisibile” abusivo: due denunce

Nuova operazione di contrasto all’abusivismo edilizio nella piana di Fondi. I militari del locale nucleo carabinieri forestale, nell’ambito di un piano di monitoraggio e controllo ambientale del territorio, hanno scoperto e posto sotto sequestro una struttura edilizia completamente priva delle necessarie autorizzazioni in località Rio Claro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’illecito riguardava la realizzazione di un locale seminterrato di circa 4,15 metri per 2,55, con un’altezza di 2 metri. Il manufatto, completo di predisposizione per impianti tecnici, era stato ricavato in aderenza a una piscina e vi si accedeva tramite una botola posizionata a livello del terreno, una soluzione utile a renderlo invisibile a un rapido sguardo.

Al termine dell’attività investigativa e degli accertamenti tecnici, i militari hanno fatto scattare i sigilli al locale seminterrato. Per la costruzione abusiva sono state deferite a piede libero all’autorità giudiziaria due persone: il proprietario della struttura e il direttore dei lavori.

Dal comando dell’arma viene ribadito come la tutela del paesaggio, incluso quello rurale che caratterizza la periferia Fondana, rappresenti un valore identitario fondamentale del territorio. Le violazioni in materia urbanistica e paesaggistica non costituiscono solo un illecito di legge, ma si traducono in un danno concreto per tutta la collettività.