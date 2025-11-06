Fondi, sgomberata la casa occupata dal pregiudicato finito su Le Iene

La Polizia di Stato di Latina ha eseguito a Fondi lo sgombero di un’abitazione occupata illegalmente da Aldo Castano, conosciuto alle forze dell’ordine. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Latina, ha permesso di restituire il bene al legittimo proprietario e di ripristinare la legalità.

Il provvedimento, firmato dal G.I.P. Laura Morselli su richiesta del Procuratore Aggiunto Luigia Spinelli e del Sostituto Giuseppe Bontempo, è stato portato a termine dagli agenti del Commissariato di Fondi insieme alla Squadra Mobile.

L’uomo, già gravato da diversi precedenti, si era rifiutato di lasciare l’immobile nonostante i solleciti, arrivando anche a sfidare pubblicamente le istituzioni durante la trasmissione “Le Iene”.

Il caso segna la prima applicazione a Latina del nuovo articolo 634 bis del codice penale, introdotto dal “Decreto Sicurezza” per rendere più rapidi gli sgomberi in caso di occupazioni abusive.

Dagli uffici investigativi parlano di un “segnale di fermezza e tutela della legalità” a difesa dei cittadini e del decoro urbano.