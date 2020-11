Fondi si prepara ad ospitare il mondiale IBO. Macaro: primo evento di turismo sportivo

La città di Fondi si appresta ad ospitare il mondiale IBO (International Boxing Organization) in programma per venerdì 27 novembre 2020.

A sfidarsi, nella cornice del palazzetto dello sport, il 25enne italiano Michael “Lonewolf” Magnesi, imbattuto in 17 incontri da professionista, e il 36enne ruandese Patrick Kinigamazi, pugile che non conosce sconfitte dal 2012.

L’evento, inizialmente in programma per lo scorso 6 novembre e rinviato a causa del fighter Kinigamazi risultato positivo al covid, mette in palio la cintura iridata IBO dei pesi superpiuma e riporterà in Italia un match di tale livello dopo 11 anni di assenza.

Una vetrina internazionale per la città di Fondi che ospiterà l’evento a porte chiuse per via dell’emergenza sanitaria.

“È la prima volta che nella nostra città viene disputato un titolo mondiale di boxe – commenta entusiasta l’assessore allo sport Fabrizio Macaro – se non fosse stato per le restrizioni anticovid quello di venerdì sarebbe probabilmente passato alla storia come il primo evento di turismo sportivo della città. Pandemia a parte, sarà comunque un giorno importantissimo non solo per lo sport ma anche per la città di Fondi che avrà grande risalto mediatico. In un futuro, si spera prossimo, quando la pandemia sarà solo un lontano ricordo, ci piacerebbe poter incentivare questa inedita tipologia di turismo che potrebbe fare bene alla città e alla comunità sportiva locale. Un ringraziamento va agli organizzatori – conclude Macaro – che sono riusciti a pianificare, nei minimi dettagli, una grande competizione in sicurezza, nonostante i tempi correnti e le rigide restrizioni”.

La possibilità di diversificare il turismo, attirando presenze con competizioni di risonanza nazionale e internazionale, piace molto anche al sindaco Beniamino Maschietto che venerdì, in rappresentanza della città, seguirà l’evento di persona assieme agli addetti ai lavori.

L’incontro andrà in diretta alle 21 su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), oltre che in live streaming sul sito della Gazzetta dello Sport e sul canale Youtube della Federazione Pugilistica Italiana. Sarà possibile seguire l’appuntamento anche su Radio Show Italia 103.5.