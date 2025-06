Fondi, si rafforza l’assistenza territoriale: nuovo servizio di ecografia ginecologica

Il Consultorio Familiare di Fondi amplia la propria offerta sanitaria con l’attivazione di un nuovo servizio di ecografia ginecologica, ostetrica e di base, attivo da giugno. Un potenziamento rilevante per la presa in carico della salute della donna, in un territorio che presenta anche criticità socio-economiche, e che rientra nel percorso di rafforzamento dell’assistenza territoriale da parte della Asl di Latina.

Il servizio – dotato di un ecografo di ultima generazione – permetterà diagnosi precoci, prevenzione e supporto nell’ambito della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), oltre al monitoraggio delle gravidanze e al trattamento delle principali patologie ginecologiche.

“L’attivazione di questo servizio rappresenta un’importante evoluzione nella presa in carico delle donne e delle coppie, in un’ottica di prevenzione, vicinanza e umanizzazione dell’assistenza”, ha dichiarato la direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli.

Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale Enrico Tiero, componente della Commissione Sanità: “L’attivazione del servizio di ecografia presso il consultorio di Fondi è un passo concreto verso il miglioramento della sanità territoriale. Si rafforza il Percorso nascita e si riducono le liste d’attesa. Ringrazio la Asl per l’impegno costante, che si somma a interventi importanti come l’attivazione della seconda sala diagnostica all’ospedale San Giovanni di Dio e i nuovi servizi oculistici per gli anziani. Fondi è sempre più al centro di una sanità pubblica efficiente e moderna”.

Le prestazioni ecografiche sono gratuite e accessibili direttamente, senza impegnativa, presso il Consultorio nei giorni: dal lunedì al venerdì mattina e lunedì/giovedì pomeriggio (15-17).