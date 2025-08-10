Fondi, si sottrae al braccialetto elettronico: 39enne arrestato

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno arrestato un 39enne di Fondi, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Latina.
L’uomo, destinatario del provvedimento già dal novembre scorso per un divieto di avvicinamento alla parte offesa, era però rimasto irreperibile, impedendo così l’esecuzione della misura. Di recente, i militari avevano chiesto un aggravamento della pena, accolta dall’Autorità Giudiziaria, dopo averlo rintracciato.
Accertata l’inidoneità dell’abitazione dove avrebbe dovuto scontare la misura, il 39enne è stato trasferito direttamente nel carcere di Latina, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.