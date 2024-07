Fondi, si spaccia per carabiniere e prova la truffa ad un’anziana: denunciato

Un uomo di origini napoletane si è reso responsabile di una tentata truffa ai danni di una 87enne di Fondi. Una volta contattato telefonicamente l’anziana, il truffatore si è spacciato per “Maresciallo della Stazione Carabinieri di Fondi” convincendo la donna a mettere insieme 4.500 euro per ottenere la liberazione del figlio che, stando alla ricostruzione dell’uomo, era stato accompagnato in caserma dopo aver investito una persona con la sua auto.

L’anziana manifestava la difficoltà a reperire tutto il denaro richiesto, ma il truffatore cercava di convincere la donna a mettere insieme banconote, monili in oro, carte di credito, titoli ecc., che sarebbe passato a ritirare immediatamente dopo. L’anziana donna però ha avuto la prontezza di sincerarsi delle condizioni del figlio contattandolo da altra utenza il quale, resosi conto del fatto, ha avvisato immediatamente gli agenti del Commissariato di Fondi.

L’autore dei fatti è stato denunciato per truffa aggravata e possesso ingiustificato di un coltello; è stato anche sequestrato materiale ritenuto utile per ricostruire la rete dei complici. Nei suoi confronti inoltre, il Questore ha adottato un provvedimento di allontanamento immediato dal territorio del Comune di Fondi con divieto di ritorno per anni tre. La vittima non ha subito alcun danno materiale.