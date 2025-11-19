Fondi, sorveglianza speciale per Armando “Ceppo” Ciccone

Armando Ciccone, 38 anni, originario di Fondi e conosciuto negli ambienti criminali come “Piffone” o “Ceppo”, è stato raggiunto questa mattina da un decreto di applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, provvedimento emesso dalla Sezione III Penale – Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Latina.

Le indagini portate avanti dai carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinate dalla Procura di Latina, hanno tracciato quello che viene descritto come un percorso criminale iniziato quando Ciccone era da poco maggiorenne e proseguito senza sostanziali interruzioni. A suo carico, nel tempo, si sono stratificati procedimenti relativi a reati in materia di armi, stupefacenti e fattispecie associative.

Ciccone è inoltre attualmente imputato nel processo “Jars”, in cui risponde dell’accusa di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Secondo l’impianto accusatorio, il 38enne avrebbe agito come corriere della droga per conto del gruppo che, all’epoca dei fatti contestati, sarebbe stato capeggiato da Alessio Ferri e Andrea Pannone. Gli inquirenti contestano inoltre al 38enne il ruolo di custode delle armi del sodalizio.