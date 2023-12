Fondi, sorveglianza speciale prolungata di due anni

Altri due anni di obbligo di soggiorno ad un pluripregiudicato di Fondi, arrivato anche, nonostante le restrizioni imposte dal 2019, a sparare alle gambe ad un tossicodipendente per un debito di droga. La precedente misura di sorveglianza speciale era in scadenza. L’uomo tuttavia, nonostante le condanne e le restrizioni, non aveva modificato la sua condotta, continuando a frequentare altri pericolosi pregiudicati, spesso ostentando le sue frequentazioni allo scopo di rafforzare la sua immagine pubblica di soggetto dedito al crimine. L’episodio più significativo si è verificato nel 2021, quando, per intimidire un tossicodipendente che aveva accumulato debiti di droga da uno spacciatore, gli ha scagliato colpi di pistola alle gambe simulando un’esecuzione, per spingerlo ad estinguere al più presto il debito.

Sono stati proprio questi i motivi che hanno il Commissariato di Polizia di Fondi a richiedere l’ aggravamento della misura. Richiesta accolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Latina e che hanno indotto i Giudici del Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione ad emettere il provvedimento per la pericolosità del soggetto. Rinnovate anche tutte le altre prescrizioni.