Fondi, sospesi i lavori della nuova antenna di telefonia mobile

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha emesso oggi un’ordinanza per sospendere immediatamente i lavori di realizzazione della nuova stazione radio base per telefonia cellulare tra via Torre e via Spinete. La decisione è stata presa perché la presenza dell’impianto così vicino alla scuola dell’infanzia Mons. Lorenzo Gargiulo viola il Regolamento comunale sull’installazione degli impianti di telefonia mobile, approvato nel 2015.

Inoltre, la presenza dell’antenna ha suscitato numerose lamentele da parte dei residenti del quartiere, preoccupati per la propria salute e, soprattutto, per quella dei bambini piccoli. Considerando la necessità di ulteriori approfondimenti sul livello di esposizione alle onde elettromagnetiche e al fine di evitare situazioni di incertezza, il sindaco ha deciso di sospendere i lavori in via precauzionale.