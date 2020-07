Fondi, spacciava in una roulotte: arrestato 54enne

Un 54enne di Fondi è stato arrestato la notte scorsa dai poliziotti del locale commissariato, che nei giorni precedenti avevano notato un gran via vai di tossicodipendenti da una roulotte parcheggiata in una strada di campagna. Qui viveva l’uomo, ora in carcere, il quale era una vecchia conoscenza della Polizia per reati in tema di droga.

Al momento del blitz c’erano almeno cinque persone. Tutti perquisiti, così come la roulotte-casa e una struttura in lamiera vicina. Trovate due confezioni di cocaina per un totale di circa sei grammi, materiale necessario alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi; nella struttura esterna, 65 cartucce da caccia di vario calibro, di cui una a palla singola, calibro 410 ed una a pallettoni, calibro 20, nonché un bossolo calibro 8.