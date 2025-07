Fondi, spaccio in centro: arrestato un 32enne, segnalato il giovane acquirente

È stato sorpreso in pieno centro, a Fondi, mentre cedeva alcune dosi di hashish a un ragazzo di 25 anni. Per questo un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Durante il controllo, i militari hanno trovato addosso al giovane acquirente tre dosi di hashish, mentre il 32enne aveva con sé 90 euro in contanti, ritenuti il ricavo della vendita.

La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti circa 66 grammi di hashish suddivisi in 17 dosi già pronte per la vendita. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il 25enne, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.