Fondi, spara con una scacciacani in centro: foglio di via e sequestro dell’arma

Serata movimentata nel centro storico di Fondi, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo diverse segnalazioni al numero unico di emergenza 112 per colpi d’arma da fuoco uditi intorno alle 20:30. In pochi minuti gli agenti del Commissariato di Fondi hanno individuato e fermato un uomo di origini calabresi, ritenuto il responsabile degli spari. Condotto in ufficio per gli accertamenti, l’uomo è risultato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso, due bossoli e diversi proiettili, poi sequestrati insieme all’arma.

Gli agenti, con la collaborazione dei Carabinieri, hanno effettuato ulteriori verifiche e sottoposto il soggetto al test “stub” per accertare eventuali residui di polvere da sparo. Dalle indagini è emerso che il fermato era già noto alle forze dell’ordine ed è fortemente indiziato di aver posto in essere atti persecutori nei confronti di una donna conosciuta sui social. Per questo motivo, su disposizione del Questore di Latina, gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Fondi per tre anni.